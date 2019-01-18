Отказ от прививок впервые вошел в топ-10 угроз здоровью

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Впервые в ежегодный список из десяти глобальных угроз здоровью и жизни людей, который составляет Всемирная организация здравоохранения, вошел сознательный отказ от вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

"Негативное отношение к вакцинации (нежелание или отказ от нее, несмотря на наличие вакцин) угрожает свести на нет прогресс, достигнутый в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с их помощью", - сетуют медики.

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По данным организации, вакцинация предотвращает 2-3 млн смертей на Земле в год, и можно было бы избежать еще 1,5 млн, если бы улучшился глобальный охват прививками.

К примеру, во всем мире заболеваемость корью увеличилась на 30%. Причины этого роста сложны, и не все из них связаны с отказом или промедлением с вакцинацией.

"Тем не менее, в некоторых странах, которые были близки к ликвидации этой болезни, произошел всплеск", - отметили в ВОЗ.

Среди других глобальных угроз человечеству ВОЗ называет загрязнение воздуха и изменение климата, незаразные болезни (диабет, рак, проблемы с сердечно-сосудистой системой), пандемию гриппа, вирус Денге, СПИД, появление устойчивых к антибиотикам инфекций, лихорадку Эбола и появление других мощных патогенов, слабые системы медицинской помощи в развивающихся странах и др.