Плевать в глаз не нужно. Супрун объяснила, как лечить ямчень

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При лечении ячменя на глазу не нужно пользоваться "альтернативными методами": плевать туда, тереть его кольцом или перевязывать пальцы. Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Ячмень - это образование, наполненное гноем. По словам Супрун, он редко приводит к серьезным последствиям, но может причинять дискомфорт.

Чтобы уменьшить воспаление, руководитель Минздрава советует 3-4 раза в день прикладывать мягкую ткать, увлажненную теплой водой. От боли может помочь ибупрофен или парацетамол. Также не следует красить глаза и носить контактные линзы, пока ячмень не исчезнет.

Чтобы уменьшить риск ячменя, нужно надевать контактные линзы только чистыми руками, смывать макияж перед сном, следить за чистотой век и ресниц, не пользоваться просроченной косметикой.

Ранее Супрун пояснила, как защититься от негативного влияния телевизора.

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