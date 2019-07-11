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11.07.2019, 10:30

Плевать в глаз не нужно. Супрун объяснила, как лечить ямчень

Плевать в глаз не нужно. Супрун объяснила, как лечить ямчень - Фото
Фото: Unsplash

Ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от ячменя механически: так можно занести инфекцию

При лечении ячменя на глазу не нужно пользоваться "альтернативными методами": плевать туда, тереть его кольцом или перевязывать пальцы. Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook

Ячмень - это образование, наполненное гноем. По словам Супрун, он редко приводит к серьезным последствиям, но может причинять дискомфорт. 

Чтобы уменьшить воспаление, руководитель Минздрава советует 3-4 раза в день прикладывать мягкую ткать, увлажненную теплой водой. От боли может помочь ибупрофен или парацетамол. Также не следует красить глаза и носить контактные линзы, пока ячмень не исчезнет.

Чтобы уменьшить риск ячменя, нужно надевать контактные линзы только чистыми руками, смывать макияж перед сном, следить за чистотой век и ресниц, не пользоваться просроченной косметикой. 

Ранее Супрун пояснила, как защититься от негативного влияния телевизора. 

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Теги: минздрав, ульяна супрун, советы, ячмень
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