С 2026 года обязательных прививок будет 11. Минздрав меняет календарь вакцинации

Со следующего года в календаре прививок появится бесплатная вакцинация против ВПЧ – ею смогут воспользоваться девушки в возрасте 12-13 лет

Прививки (Фото: Depositphotos)

С 1 января 2026 года календарь профилактических прививок в Украине изменится и будет охватывать обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

Обновленный календарь профилактических прививок будет охватывать обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний: туберкулез, гепатит В, корь, паротит, краснуха, полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, ХИБ-инфекция и вирус папилломы человека (ВПЧ).

Главное изменение касается введения однократной бесплатной вакцинации против ВПЧ для девушек в возрасте 12-13 лет. Для этого уже закуплена современная вакцина.

Также предусмотрено изменение схемы вакцинации против вирусного гепатита В. Прививки будут проводить в два, четыре, шесть, восемнадцать месяцев. Специалисты отметили, что такая схема позволит использовать современные комбинированные вакцины против нескольких инфекционных заболеваний одновременно (АКДС+Hib+ВГВ) и в результате уменьшит количество инъекций для ребенка и количество визитов в медучреждение. Сейчас вакцинацию против вирусного гепатита В проводят в первый день, а затем в два и четыре месяца.

Прививки от кори, эпидемического паротита и краснухи будут делать в один и четыре года – вместо одного и шести лет, как сейчас. В Минздраве отметили, что это обеспечит защиту детей в более раннем возрасте, предотвратит тяжелое течение заболевания и развитие осложнений.

Что касается прививки БЦЖ – против туберкулеза – в 2026 году будут проводить через 24 часа после рождения ребенка, а не на третьи – пятые сутки жизни. Также детям до семи месяцев БЦЖ проводится без предварительного проведения туберкулиновой кожной пробы/теста высвобождения гамма-интерферона в случае отсутствия известного контакта с человеком, который болеет туберкулезом.

"Еще одним важным шагом с 1 января 2026 года станет полный переход на инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ). Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года", – говорится в сообщении.

Календарь вакцинации (Фото: Минздрав / Facebook)