З 2026 року обов'язкових щеплень буде 11. МОЗ змінює календар вакцинації

З наступного року в календарі щеплень з'явиться безоплатна вакцинація проти ВПЛ – нею зможуть скористатись дівчата віком 12-13 років

Щеплення (Фото: Depositphotos)

З 1 січня 2026 року календар профілактичних щеплень в Україні зміниться та охоплюватиме обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань. Про це повідомив пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

Оновлений календар профілактичних щеплень охоплюватиме обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань: туберкульоз, гепатит В, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, ХІБ-інфекція та вірус папіломи людини (ВПЛ).

Головна зміна стосується введення однократної безоплатної вакцинації проти ВПЛ для дівчат віком 12-13 років. Для цього вже закуплена сучасна вакцина.

Також передбачена зміна схеми вакцинації проти вірусного гепатиту В. Щеплення проводитимуть у два, чотири, шість, вісімнадцять місяців. Фахівці зазначили, що така схема дозволить використовувати сучасні комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань одночасно (АКДП+Hib+ВГВ) й в результаті зменшить кількість ін’єкцій для дитини та кількість візитів до медзакладу. Наразі вакцинацію проти вірусного гепатиту В проводять у перший день, а потім у два та чотири місяці.

Щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи робитимуть в один та чотири роки – замість одного та шести років, як зараз. В МОЗ зазначили, що це забезпечить захист дітей у більш ранньому віці, запобігатиме важкому перебігу захворювання та розвитку ускладнень.

Щодо щеплення БЦЖ – проти туберкульозу – у 2026 році проводитимуть через 24 години після народження дитини, а не на третю – п'яту добу життя. Також дітям до семи місяців БЦЖ проводиться без попереднього проведення туберкулінової шкірної проби/тесту вивільнення гамма-інтерферону в разі відсутнього відомого контакту з людиною, яка хворіє на туберкульозу.

"Ще одним важливим кроком з 1 січня 2026 року стане повний перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ). Зміни почнуть діяти з 1 січня 2026 року", – йдеться в повідомленні.

Календар вакцинації (Фото: МОЗ / Facebook)