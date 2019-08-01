Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Советник Зеленского рассказал о будущем медреформы

Советник Зеленского рассказал о будущем медреформы - Фото
Михаил Радуцкий (Фото - скриншот)
01.08.2019, 16:01

В планах команды Зеленского - введение сооплаты за медицинские услуги, сохранение реформы первичной медицинской помощи, страховая медицина и аудит

Внештатный советник Владимира Зеленского и будущий депутат Верховной Рады Михаил Радуцкий рассказал о планах реформирования медицины в интервью Цензор.нет.

"Ничего, что было сделано хорошего прошлыми правительствами, никто не собирается отменять", - заявил Радуцкий. В частности, будет сохранена реформа первичной медицинской помощи.

Радуцкий анонсировал переход к страховой медицине по "Модели Бисмарка", которую, по его словам, используют Германия, Голандия и Франция.

Также планируется изменение в закон о фингарантиях оказания медуслуг населению. В закон могут вернуть пункт о возможности сооплаты услуг гражданами и государством. Этот пункт присутствовал в законопроекте, поданном и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, но был исключен в ходе рассмотрения в Верховной Раде.

Серьезные реформы в медицинской сфере, по мнению Радуцкого, возможны только после проведения переписи населения, чтобы была возможность оценить необходимые затраты. Другой необходимый шаг - аудит материально-технической базы, после которого, исходя из полученной оценки ее состояния, можно будет внедрять национальные протоколы лечения. Такой аудит, с привлечением международной компании, по мнению советника президента, займет около четырех месяцев.

Также Радуцкий рассказал о необходимости принять новые "европейские" законы по розничной торговле фармпрепаратами.

Ранее сообщалось, что Радуцкий заявил об "особенностях лечения разных рас".

Читайте также: Супрун объяснила, почему нельзя отменять медреформу

Напишите нам
михаил радуцкий реформа медицины
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 