UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Страны Европы проголосовали за закрытие офиса ВОЗ в Москве

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 04:23
Страны Европы проголосовали за закрытие офиса ВОЗ в Москве - Фото
Фото: Twitter / WHO Europe

Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения поручил региональному директору ВОЗ Хансу Клюге изучить возможность переноса из Москвы за пределы РФ регионального офиса организации по неинфекционным болезням. Соответствующую резолюцию во вторник поддержали 43 страны ЕРК ВОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Против проголосовали только Россия, Беларусь и Таджикистан, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он назвал эту резолюцию "еще одним решительным шагом к изоляции РФ от цивилизованного мира".

Две страны воздержались.

Украинская делегация рассчитывает, что этот офис будет перенесен в Киев.

Резолюция поручает Клюге приостановить проведение в РФ всех мероприятий (конференций, семинаров, встреч) под эгидой ВОЗ, а также вынести вопрос вторжения в Украину, который привело к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, на заседание 75 Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Все уже увидели настоящее лицо России и понимают, что это – государство-убийца. А тот, кто уносит жизни и здоровье гражданских граждан, не может на мировом уровне представлять борющуюся за их спасение организацию", – сказал Ляшко.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко ВОЗ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 