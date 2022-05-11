Страны Европы проголосовали за закрытие офиса ВОЗ в Москве

Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения поручил региональному директору ВОЗ Хансу Клюге изучить возможность переноса из Москвы за пределы РФ регионального офиса организации по неинфекционным болезням. Соответствующую резолюцию во вторник поддержали 43 страны ЕРК ВОЗ.

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Против проголосовали только Россия, Беларусь и Таджикистан, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он назвал эту резолюцию "еще одним решительным шагом к изоляции РФ от цивилизованного мира".

Две страны воздержались.

Украинская делегация рассчитывает, что этот офис будет перенесен в Киев.

Резолюция поручает Клюге приостановить проведение в РФ всех мероприятий (конференций, семинаров, встреч) под эгидой ВОЗ, а также вынести вопрос вторжения в Украину, который привело к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, на заседание 75 Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Все уже увидели настоящее лицо России и понимают, что это – государство-убийца. А тот, кто уносит жизни и здоровье гражданских граждан, не может на мировом уровне представлять борющуюся за их спасение организацию", – сказал Ляшко.

Андрей Водяный

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