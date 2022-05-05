ВОЗ рассмотрит закрытие офиса в Москве из-за ее войны против Украины – Reuters

Всемирная организация здравоохранения 10 мая рассмотрит резолюцию против России, которая может включать закрытие крупного регионального офиса в Москве. Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении Reuters.

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По словам трех дипломатических и политических источников, резолюция пока не будет включать более жесткие санкции, такие как исключение России из исполнительного комитета ВОЗ и временное замораживание ее права голоса. Однако, возможно, последний вопрос будет рассмотрен с 22 по 28 мая.

Этот шаг считается политическим. Он должен способствовать усилиям Запада по изоляции Москвы, но не будет иметь каких-либо серьезных последствий для здравоохранения России или глобальной политики в области здравоохранения, которых, по словам дипломатов, они изо всех сил старались избежать.

Текст документа касается чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Украине. В нем осуждаются военные действия России, которые привели к массовым жертвам, перебоям в работе медицинских служб, повышенному риску смерти от хронических заболеваний, инфекционных заболеваний, а также радиологическим и химическим рискам.

В резолюции говорится, что с 24 февраля на инфраструктуру здравоохранения Украины было совершено 191 нападение, в результате чего погибли 75 человек. Эти потери называются "совершенно неприемлемыми".

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Вадим Ребрина

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