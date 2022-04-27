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Россию продолжают выгонять из международных организаций. Теперь – в сфере туризма

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 18:37
Россию продолжают выгонять из международных организаций. Теперь – в сфере туризма - Фото
Заседание UNWTO (Фото: Zurab Pololikashvili./Twitter)

Россия вышла из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в день голосования об ее исключении из этой структуры на внеочередной сессии Генеральной ассамблеи. Об этом сообщил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили в Twitter.  

"Сегодня Россия объявила о своем намерении выйти из UNWTO. Наши цели ясны: продвижение туризма во имя мира и всеобщего уважения прав человека. Только члены, которые соблюдают это, могут быть частью UNWTO", – написал Пололикашвили. 

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В марте UNWTO сообщила о намерении приостановить членство РФ в связи с ее военным вторжением в Украину, уточняют в DW.   

Предполагалось, что данное постановление будет одобрено на двухдневной сессии, начавшейся 27 апреля в Мадриде.  

Организация заявила, что решение о выходе РФ вступает в силу незамедлительно, но голосование состоится, чтобы "дать высказаться" странам-членам. 

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Роман Брыль
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