Россию продолжают выгонять из международных организаций. Теперь – в сфере туризма
Россия вышла из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в день голосования об ее исключении из этой структуры на внеочередной сессии Генеральной ассамблеи. Об этом сообщил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили в Twitter.
"Сегодня Россия объявила о своем намерении выйти из UNWTO. Наши цели ясны: продвижение туризма во имя мира и всеобщего уважения прав человека. Только члены, которые соблюдают это, могут быть частью UNWTO", – написал Пололикашвили.
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В марте UNWTO сообщила о намерении приостановить членство РФ в связи с ее военным вторжением в Украину, уточняют в DW.
Предполагалось, что данное постановление будет одобрено на двухдневной сессии, начавшейся 27 апреля в Мадриде.
Организация заявила, что решение о выходе РФ вступает в силу незамедлительно, но голосование состоится, чтобы "дать высказаться" странам-членам.
- 7 апреля Генассамблея ООН остановила участие РФ в Совете по правам человека. 14 апреля Россия лишилась членства в нескольких органах ООН.
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