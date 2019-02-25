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В базе клинических исследований Cochrane опубликовано исследование, что витамин С (аскорбиновая кислота) не способен уменьшить частоту простуд у населения, поэтому нет причин дополнительно его потреблять. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Польза витамина С для лечения простуды, "улучшение самочувствия" - это еще один миф, даже фейк, и создал его в 1970-е двукратный нобелевский лауреат Лайнус Полинг, открыватель витамина С. Полинг написал несколько бестселлеров, которые преувеличили свойства аскорбиновой кислоты и распространил этот фейк по миру", - заявила она.

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По ее словам, более поздние исследования показали, что польза витамина С в лечении простуды преувеличена. Но дополнительный витамин С действенный при значительных физических нагрузках, а взрослым "нужно принимать 75-90 мг витамина С". В случае передозировки "у мужчин вдвое повышается риск образования камней в почках", а потребление более двух граммов витамина С в сутки может вызвать тошноту, диареи, рвоты, изжоги, головную боль и бессонницы.

Также она сказала, что витамин С на 15% сокращает продолжительность простуды - болезнь длится в среднем не шесть дней, а пять.

Супрун также заявила, что в лимоне очень мало аскорбиновой кислоты. Наибольшее количество витамина С в шиповнике, сладком и остром перце, брокколи, брюссельской капусте, смородине и киви.

"Витамин С участвует в образовании коллагена и восстановлении соединительной ткани, кожи и костей, и улучшает усвоение железа из растительных продуктов. Мы не способны образовывать витамин С, и должны его получать из еды", - отметила и.о. главы Минздрава.

"Популяризация Джеймсом Линдтом потребления моряками лимонов для предупреждения цинги увеличило их экспорт с 1300 до более 20 000 баррелей. Некоторые исследователи связывают развитие лимонного бизнеса на Сицилии с появлением мафии, ставшей его контролировать", - резюмировала она.

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