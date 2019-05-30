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30.05.2019, 17:31

Супрун об обязательной вакцинации: Нормальная мировая практика

Супрун об обязательной вакцинации: Нормальная мировая практика - Фото
Фото: EPA

И.о. министра здравоохранения рассказала, что отказ от вакцинации вредит безопасности других детей

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что обязательная вакцинация детей при приеме в детский сад - нормальная мировая практика. Об этом она написала в Facebook после того, как Верховный суд подтвердил, что запрещать невакцинированным детям посещать детсады - законно. 

Супрун сообщила, что в Италии родителей, которые хотят отдать в школу невакцинированного ребенка, могут оштрафовать на 500. В Германии за это хотят штрафовать на 2 500 и не принимать ребенка в детский сад.

"Нельзя противопоставлять индивидуальное право отказываться от вакцинации общественному интересу и безопасности других детей", - считает она.

Также Супрун добавила, что Минздрав пытается противостоять покупке фальшивых справок о вакцинации. Так, во время Львовской спецоперации против кори оказалось, что в области нуждаются в вакцине не 21,5 тыс детей, а около 50 тыс. 

Ранее сегодня, 30 мая, Верховный суд принял решение в пользу обязательной вакцинации детей. 

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Теги: минздрав, ульяна супрун, вакцинация, прививки
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