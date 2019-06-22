Супрун рассказала, есть ли связь между антиперспирантами и раком

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Связь между использованием антиперспирантов и возникновением опасных заболеваний (рака груди или болезни Альцгеймера) не подтверждена исследованиями. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя в Facebook.

Она напомнила, что на коже человека есть потовые экриновые, потовые апокриновые и сальные железы. Экриновые потовые железы активно работают во время физических нагрузок и когда человеку жарко. Этих желез больше, они открываются непосредственно на поверхность кожи. Протоки апокриновых желез открываются в волосяной фолликул. Эти железы начинают активно работать в период полового созревания. Расположены они довольно локально - в подмышечных зонах, в зоне паха и вокруг сосков. Они активируются, когда человек переживает стресс, тем самым вызывая так называемый "эмоциональный пот".

Действующим веществом антиперспирантов зачастую являются соли алюминия, которые буквально залепляют потовые железы. Как следствие - выделение пота уменьшается. Они достаточно легко блокируют экриновые железы, но апокриновые обезвредить труднее. Именно поэтому антиперспиранты хуже спасают от "эмоционального пота", объяснила Супрун.

Что касается дезодорантов, они имеют в своем составе различные антимикробные вещества, подавляющие рост бактерий. Они не защищают от пота, но могут быть эффективными в преодолении неприятного запаха.

Соли алюминия, которые есть в составе антиперспирантов действительно токсичны и могут провоцировать возникновение некоторых видов опухолей - но только когда проникают непосредственно в кровь, уточнила и.о. министра.

Исследования показывают, что соли алюминия из антиперспирантов могут попадать в кровь, но в очень малом количестве (около 2-3% от всего алюминия, который поступает в нашу кровь из кишечника с привычной для нас пищей при нормальных условиях).

При этом есть данные о существенном связь возникновения рака яичников и использованием талька в зоне паха, предупредила она.

Чтобы комфортнее чувствовать себя в жару, Супрун рекомендует поддерживать гигиену, снизить употребление продуктов, которые сильнее других влияют на запах тела (алкоголь, лук, чеснок, кольраби, красное мясо), а также носить одежду из натуральных тканей.