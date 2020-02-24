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Сыр, йогурт и молоко снижают риск инсульта - исследование

Сыр, йогурт и молоко снижают риск инсульта - исследование - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
24.02.2020, 11:21

В исследовании приняли участие более 400 000 человек

Употребление сыра, йогурта и молока может снизить риск возникновения инсульта. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на новые данные исследований, опубликованные в European Heart Journal. 

В исследовании, проведенном учеными из Оксфордского университета, принимали участие более 400 000 человек из девяти европейских стран - изучали их среднегодовой рацион. Специалисты выяснили, что при употреблении дополнительного стакана молока в день риск ишемического инсульта, вызванного тромбом, уменьшился на 5%, а при употреблении небольшого стакана йогурта - на 9%.

В то же время продолжается дискуссия о вреде яиц для здоровья: обнаружено, что каждые дополнительные 20 г в день (около трети крупного яйца) повышают риск более редкого геморрагического инсульта на 25%.

Лидерство среди продуктов, снижающих риск инсульта, принадлежит фруктам и продуктам с высоким содержанием клетчатки: например, 200 г овощей и фруктов в день снижают риск ишемического инсульта на 13%.

По словам профессора Навида Саттара из Университета Глазго, клетчатка связана с уменьшенным риском развития инсульта, но фактические данные о молочных продуктах все еще неполные, поэтому необходимы дальнейшие исследования.

  • Чтобы максимально предотвратить риск развития инсульта, эксперты Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS) дают три совета: сбалансировано питаться, уделять время физическим упражнениям и отказаться от некоторых вредных привычек.

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Шилин Михаил
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молоко исследование йогурт инсульт
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