Сыр, йогурт и молоко снижают риск инсульта - исследование

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Употребление сыра, йогурта и молока может снизить риск возникновения инсульта. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на новые данные исследований, опубликованные в European Heart Journal.

В исследовании, проведенном учеными из Оксфордского университета, принимали участие более 400 000 человек из девяти европейских стран - изучали их среднегодовой рацион. Специалисты выяснили, что при употреблении дополнительного стакана молока в день риск ишемического инсульта, вызванного тромбом, уменьшился на 5%, а при употреблении небольшого стакана йогурта - на 9%.

В то же время продолжается дискуссия о вреде яиц для здоровья: обнаружено, что каждые дополнительные 20 г в день (около трети крупного яйца) повышают риск более редкого геморрагического инсульта на 25%.

Лидерство среди продуктов, снижающих риск инсульта, принадлежит фруктам и продуктам с высоким содержанием клетчатки: например, 200 г овощей и фруктов в день снижают риск ишемического инсульта на 13%.

По словам профессора Навида Саттара из Университета Глазго, клетчатка связана с уменьшенным риском развития инсульта, но фактические данные о молочных продуктах все еще неполные, поэтому необходимы дальнейшие исследования.

Чтобы максимально предотвратить риск развития инсульта, эксперты Национальной системы здравоохранения Великобритании ( NHS ) дают три совета: сбалансировано питаться, уделять время физическим упражнениям и отказаться от некоторых вредных привычек.

Читайте также: Как диагностировать инсульт: практические рекомендации Супрун