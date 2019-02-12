"Троянский конь": ученые изобрели лекарство от шести видов рака

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Ученые британского Института исследований рака разработали лекарство, уже прошедшее клинические испытания и признанное эффективным в борьбе с шестью видами раками, сообщает Би-би-си.

Разработчики лекарства называют его TV (полное название - tisotumab vedotin). Технология работает по принципу Троянского коня: действующее вещество лекарства спрятано в невинном антителе. Оно попадает напрямую в опухоль и разрушает ее изнутри. Это гибрид химии и иммунотерапии.

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Исследования проходили с пациентами на поздних стадиях, когда другие методы лечения уже не помогали.

Лучшие результаты зафиксированы у больных раком шейки матки и мочевого пузыря: значительные улучшения зафиксированы у четырех пациентов, которых считали неизлечимыми. Опухоль либо уменьшилась, либо полностью прекратила увеличиваться спустя шесть-девять месяцев.

Терапия оказалась также эффективной для лечения рака легких, пищевода, матки и яичников. Однако не помогла при раке простаты.

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