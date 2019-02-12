Как никотин действует на нервные клетки: рассказывают ученые

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Каждый раз, когда человек вдыхает табачный дым, небольшие молекулы никотина легко преодолевают гематоэнцефалический барьер и попадают в мозг. Одной из главных его мишеней становятся никотиночувствительные ацетилхолиновые рецепторы на поверхности нервных клеток. Об этом сказано в исследовании ученых из команды профессора Калифорнийского технологического института Генри Лестера, проводимого совместно с коллегами из Китая, передает Naked Science.

Связываясь с рецепторами на поверхности клеток, никотин вызывает каскад соответствующих эффектов, включая легкую эйфорию, затем молекулы никотина проникают внутрь нейронов. Чтобы визуализировать распределение попавших в клетку молекул, биологи создали искусственную систему, состоящую из двух белков. Один из них избирательно связывается с никотином и меняет форму, приводя к активации второго, флуоресцентного белка. Такой "датчик" показывает, где и когда именно скапливается никотин.

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Первые же эксперименты показали, что никотин проникал внутрь клеток и оказывался в эндоплазматической сети. Эти складчатые структуры служат клеткам главной "фабрикой" и "складом", где синтезируются и временно хранятся новые белки, в том числе рецепторы nACh-r.

Ученые заметили, что под влиянием никотина их "срок хранения" сокращается, рецепторы начинают активнее мигрировать к клеточной мембране - месту своей основной работы. Увеличение количества никотиновых рецепторов на мембране ведет к повышению чувствительности нейрона к последующему воздействию никотина. В результате каждая последующая сигарета кажется чуть более приятной, чем предыдущая. Возможно, этот механизм играет определенную роль в развитии привычки.

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