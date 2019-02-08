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08.02.2019, 11:56

Ученые сказали, можно ли пить вино после пива

Ученые сказали, можно ли пить вино после пива - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Специалисты предупредили, что похмелье наступит в любом случае

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Исследователи из Виттенского/Хердекского университета (Германия) и Кембриджского университета (Великобритания) на простом двухэтапном эксперименте показали, что последовательность употребления пива и вина никак не влияет на тяжесть похмельного синдрома. Об этом сообщает Naked-science

Специалисты отобрали 90 добровольцев и поделили их на три группы: в первой находился 31 человек, во второй столько же, в третьей, контрольной — 28 человек. Половина участников — женщины. Средний возраст — 23,9 года. Представители первой группы сначала выпивали две пинты пива, а затем переходили к четырем большим (250 миллилитров) бокалам белого вина.

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Во второй группе употребляли такое же количество алкоголя, но в обратном порядке. В третьей группе люди пили что-то одно: либо пиво, либо вино. Через неделю прошла вторая стадия эксперимента, на которой каждая из групп поменяла напитки местами. 

Во время обоих дней всех участников просили определить степень их опьянения по шкале от нуля до десяти. Этот вопрос повторяли в течение вечера через регулярные промежутки времени. Перед сном добровольцы получали охлажденную воду в том количестве, которое им требовалось в соответствии с индексом массы тела. За каждым из них наблюдали врачи в течение ночи.

"На следующее утро все участники заполняли анкету, в которой на основе таких факторов, как жажда, усталость, головная боль, головокружение, тошнота, боль в животе, учащенное сердцебиение и потеря аппетита, определяли степень тяжести похмелья, которая в общем счете варьировалась от 0 до 56", - отмечается в сообщении.

В итоге ученые не нашли никакой зависимости между последовательностью употребления алкогольных напитков и вариацией в остроте похмельного синдрома.

Они уточнили, что не помогли предсказать интенсивность похмелья и такие факторы, как возраст, масса тела и частота употребления алкогольных напитков. Авторы заметили, что у женщин похмелье вызывало более неприятные симптомы по сравнению с мужчинами.

По данным ВОЗ, употребление алкоголя может привести к развитию рака молочной железы и шести других типов рака.

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Теги: алкоголь, вино
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