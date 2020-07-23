С нарушениями женского цикла безопасно и качественно поможет справиться Циклодинон Ⓡ - натуральное лекарственное средство на растительной основе

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Сложно что-то спланировать и чувствовать себя прекрасной Дамой, когда критические дни могут прийти нежданно-негаданно да еще и принести с собой головную боль, тянущую боль в пояснице и внизу живота, повышенную утомляемость, перепады настроения и прочие “подарочки”.

Каждая женщина справляется с этим по - своему. Кто-то принимает обезболивающие препараты, которые только маскируют симптомы, но не решают проблему, кто-то пытается улучшить самочувствие с помощью БАДов. Но эффективность таких средств не доказана клинически, и их прием не является полноценным лечением менструальных нарушений.

Множество противопоказаний и “подводных течений” есть и у гормональных препаратов, например, они могут приводить к увеличению массы тела или излишнему оволосению.

С нарушениями женского цикла безопасно и качественно поможет справиться Циклодинон Ⓡ - натуральное лекарственное средство на растительной основе.

Как и за счет чего Циклодинон Ⓡ помогает при болезненных и нерегулярных менструациях

Прутняк обыкновенный, специальный экстракт которого содержится в препарате Циклодинон Ⓡ, нормализует уровень женских половых гормонов и уменьшает выработку пролактина, вследствие чего:

• стабилизируется эмоциональное состояние. А это значит, что менее выраженными становятся перепады настроения, проходят раздражительность, апатия и плаксивость. Вы можете полноценно работать и отдыхать, не сдаваясь на милость гормонам;

• нормализуется физическое состояние. К сожалению, современный ритм жизни не позволяет проводить в любимой постельке по несколько дней, ожидая окончания болезненных месячных.

Обычно уже через 1-2 месяца после начала приема препарата цикл нормализуется. Однако не стоит сходить с половины дороги: для закрепления результата принимать Циклодинон Ⓡ следует курсами.

Препарат производится с применением особой технологии - фитониринга. Ее суть состоит в том, что для производства лекарственного средства выращивают специальные сорта растений. Они содержат максимальное количество ключевых биологически активных веществ, определяющих лекарственные свойства растения. Из такого сырья, по запатентованной технологии производят специальный растительный экстракт, который отличается контролируемым содержанием биологически активных веществ, количество которых в каждой дозе препарата достаточно для оптимального лечебного эффекта и не зависит от партии и года сбора урожая. Готовый продукт проходит строгий лабораторный контроль качества, а его эффективность – доказана в ходе клинических исследований, которые отвечают высоким стандартам доказательной медицины.

Это делает Циклодинон Ⓡ мягким, безопасным, но в то же время эффективным средством, что подтверждено клиническими исследованиями.

Циклодинон Ⓡ: рецепт женского здоровья, проверенный столетиями

Основный компонент препарата – специальный экстракт плодов витекса священного. Этот скромный, на первый взгляд, кустарник издавна использовали для лечения гинекологических заболеваний. Существует даже предание, что лишь глубокая вера и длительный прием настойки прутняка помогли библейской Сарре в 90 лет родить Аврааму долгожданного сына. Растение стало своеобразным символом женского здоровья.

Формы выпуска Циклодинона Ⓡ : таблетки, капли

Препарат выпускают в двух формах - таблеток и капель.

Циклодинон Ⓡ таблетки выпуклой формы имеют матовую поверхность, голубовато-зеленый оттенок. Регистрационное свидетельство №UA/0267/02/01 от 24/09/19).

Для Циклодинон Ⓡ капли на спиртовой основе характерны легкий растительный аромат и желтовато-коричневый оттенок. Может присутствовать осадок и это абсолютно нормально. Регистрационное свидетельство №UA/0267/01/01 от 24/09/19).

Препарат продается как в офлайн аптеках, так и онлайн. Каждая из нас может выбрать не только удобную для себя форму выпуска, но и способ покупки. Не составит труда и прием препарата. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.

Циклодинон Ⓡ : когда быть здоровой просто. Инструкция по применению

Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией. Препарат принимают по одной таблетке или 40 капель 1 раз в сутки. Лекарство необходимо запить водой. Таблетки не разжевывают.

Прием не прерывают во время менструации.

Минимальная продолжительность курса лечения - 3 месяца. Поэтому даже если буквально через пару недель самочувствие улучшится, доведите лечение до конца.

Циклодинон Ⓡ согласно инструкции совместим со всеми другими препаратами.

Отзывы тех, кто уже точно знает: Циклодинону Ⓡ место в каждой женской сумочке

Средство завоевало признание специалистов и пациентов.

Циклодинон Ⓡ: отзывы врачей

Евгения Михайловна, гинеколог, врач высшей категории: “Уже более 10 лет смело прописываю своим пациенткам с нарушениями менструального цикла Циклодинон Ⓡ. Он нормализует гормональный фон и таким образом уходит болезненность месячных.”

Вадим Николаевич, гинеколог-эндокринолог: “Я, как специалист, знаю, что гормональные препараты подходят далеко не всем. А Циклодинон Ⓡ безопасен за счет своей растительной составляющей.”

Циклодинон Ⓡ: отзывы пациенток

Евгения, 32 года, Киев: “Для меня болезненные и нерегулярные месячные были проблемой всегда. Но лишь пару лет назад открыла для себя Циклодинон Ⓡ таблетки. Пропила курс - и месячные перестали быть для меня тихим адом: не болит голова, практически не тянет внизу живота. Да и бросаться на людей не хочется”.

Мария, 24 года, Полтава: “Меня начала беспокоить нерегулярность критических дней - ни отпуск спланировать, ни занятия спортом. По назначению своего гинеколога начала принимать Циклодинон Ⓡ капли и все нормализовалось - критические дни приходят, как по графику”.

Почему именно Циклодинон Ⓡ: весомые аргументы

За более чем 20 лет на рынке Украины препарат отлично зарекомендовал себя как негормональное, безопасное растительное лекарственное средство с клинически доказанной эффективностью: оно не просто устраняет симптомы, а полноценно лечит нарушения менструального цикла.

Немецкое качество продукта говорит само за себя. Удобная форма выпуска делает заботу о женском здоровье необременительной.

Также очень проста схема приема препарата - всего 1 таблетка в сутки, о приеме которой сложно забыть.

Жизнь может быть яркой и удивительной, независимо от дня цикла!

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