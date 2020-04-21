Ученые: Фраза "Все будет хорошо" - не лучшая поддержка в стрессовых ситуациях

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Успокоительные слова и фразы вроде "все будет хорошо", "это не самое худшее, что могло произойти" и "не расстраивайся" не помогают человеку справиться со стрессом, а могут лишь разозлить его. Об этом сообщает BPS Research Digest, ccылаясь на исследование ученых из Университета Пенсильвании.

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В эксперименте приняли участие 325 супружеских пар. Их попросили представить себе разговор с человеком, в котором они бы обсуждали недавний спор с супругом, а также выбрать ответы от собеседника, которые они бы хотели услышать в стрессовой ситуации.

Ответы разделили на две группы: в первую группу попали фразы "все будет хорошо", "это не самое худшее, что могло произойти" и "не расстраивайся", во вторую - "конечно, это неприятно", "ты вправе расстроится", "у тебя действительно стрессовая ситуация".

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Участники, которых утешали словами из первой группы, только сильнее разозлились. Ученые это объясняют тем, что слова "все будет хорошо" люди воспринимают как такие, которые заставляют их скрыть свои чувства и не выражать их.

Однако люди, которых успокаивали словами из второй группы, заявили, что стали чувствовать себя лучше.

Как и предполагали ученые, лишенные аргументов общие слова и фразы не помогают людям разобраться в споре со своим партнером и не уменьшают эмоциональный стресс. Такие сообщения вызывают гнев и не являются убедительными.



Напротив, личностно-ориентированные сообщения сопровождались более высоким уровнем эмоционального улучшения, которое ученые объясняют тем, что участники не чувствовали ограничения их свободе при выражении чувств.



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