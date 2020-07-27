Ученые нашли неожиданный эффект виагры. Улучшает работу еще одного органа

Американские исследователи обнаружили, что виагра может улучшать работу мозга

Ученые Гарвардской медицинской школы и Кембриджского университета заявили, что препараты, традиционно разработанные для лечения эректильной дисфункции, могут также улучшить способность работы мозга. Об этом говорится в новом исследовании, пишет Newatlas.

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По словам ученых, прием виагры, кроме основной функции, также очищает токсичные неправильно свернутые белки, связанные с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Они выяснили, что виагра, как сильный ингибитор фермента PDE5 (который связан с эректильной дисфункцией-ред.), позволяет организму более эффективно уничтожать поврежденные и токсичные белки, которые могут приводить к заболеваниям мозга, связанным со старением.

"Исследование указывает на новый подход к борьбе с основной причиной многих нейродегенеративных заболеваний, а также некоторых редких заболеваний сердца и мышц, которые связаны с накоплением неправильно свернутых внутриклеточных белков", — говорится в исследовании.

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Препарат испытали на рыбках данио, которым генетически изменили механизм накопления белков, связанных с болезнями Хантингтона и Альцгеймера. Эксперимент подтвердил эффективность препарата.

Авторы работы отмечают, что "виагра не является средством лечения Альцгеймера" и только будущие исследования помогут открыть новые способы использования этого препарата.

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Наталия Софиенко

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