Сокращение экранного времени снижает риск смерти - ученые

Ученые из университета Глазго провели исследование и заявили, что уменьшение экранного времени снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Ограничение времени, проведенного у экранов таких устройств как смартфон или телевизор, может предотвратить или отстрочить ухудшение состояния здоровья. Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование, проведенное университетом Глазго.

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В исследовании, длившемся с 2006 по 2018 год, приняло участие 500 000 участников в возрасте от 37 до 73 лет. Результаты показали, что самый низкий шанс развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний наблюдалось у группы испытуемых, экранное время которых ежедневно составляло два часа или меньше.

По данным исследователей, если бы все участники ограничили экранное время двумя часами в день, то можно было бы предотвратить или отсрочить 5,6% всех смертей и почти 8% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор Хэмиш Фостер из университета Глазго, руководивший исследованием, заявил, что их результаты подтверждают данные о том, что слишком много экранного времени и сидячий образ жизни в целом могут привести к ухудшению здоровья. Однако для создания действенных рекомендаций по экранному времени, им "еще предстоит проделать большую работу".

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Владислав Сердюк

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