Ученым удалось вырастить печень человека

Фото: depositphotos.com

Исследователи из Питсбургского медицинского университета вырастили миниатюрную печень человека в лабораторных условиях. Об этом сообщает Eurek Alert.

"Это первый случай, когда мы смогли создать генно-модифицированную человеческую мини-печень с жировым заболеванием, используя стволовые клетки в лаборатории", - заявил Алехандро Сото-Гутьеррес, доктор медицинских наук.

Как говорят ученые, искусственный орган будут использовать в качестве модели для изучения неалкогольной жировой болезни печени. Это заболевание появляется в результате избыточного накопления жира в организме. Жировая болезнь печени приводит к циррозу и печеночной недостаточности.

В издании отмечают, что важность произошедшего заключается в том, что на такой печени можно тестировать лекарственные препараты. В клинических исследованиях зачастую происходят сбои, несмотря на обещающие результаты на грызунах.

Сото-Гутьеррес уточняет, что мыши - это не люди: "У нас присутствуют определенные мутации, которые склоняют нас к определенным заболеваниям, но вы не можете изучить их на мышах".