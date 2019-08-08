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Ученым удалось вырастить печень человека

Ученым удалось вырастить печень человека - Фото
Фото: depositphotos.com
08.08.2019, 12:49

Исследователи из Питтсбургского медуниверситета вырастили миниатюрную печень человека, чтобы испытывать на ней препараты для лечения жировой болезни

Исследователи из Питсбургского медицинского университета вырастили миниатюрную печень человека в лабораторных условиях. Об этом сообщает Eurek Alert.

"Это первый случай, когда мы смогли создать генно-модифицированную человеческую мини-печень с жировым заболеванием, используя стволовые клетки в лаборатории", - заявил Алехандро Сото-Гутьеррес, доктор медицинских наук. 

Как говорят ученые, искусственный орган будут использовать в качестве модели для изучения неалкогольной жировой болезни печени. Это заболевание появляется в результате избыточного накопления жира в организме. Жировая болезнь печени приводит к циррозу и печеночной недостаточности. 

В издании отмечают, что важность произошедшего заключается в том, что на такой печени можно тестировать лекарственные препараты. В клинических исследованиях зачастую происходят сбои, несмотря на обещающие результаты на грызунах. 

Сото-Гутьеррес уточняет, что мыши - это не люди: "У нас присутствуют определенные мутации, которые склоняют нас к определенным заболеваниям, но вы не можете изучить их на мышах". 

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печень наука здоровье
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