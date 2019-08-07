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Овощи улучшают работу сердца - ученые

Овощи улучшают работу сердца - ученые - Фото
Фото: pixabay.com
07.08.2019, 15:49

Ученые из американской ассоциации сердца заявляют, что употребление растительной пищи снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них

Американская ассоциация сердца опубликовала исследования, которые проводились с 1987 по 2016 год с участием почти 10 000 испытуемых. Результаты эксперимента показывают, что употребление растительной пищи улучшает работу и защищает сердце. Передает Medical Xpress.

"Хотя вам не нужно полностью отказываться от животных продуктов, наше исследование позволяет допустить, что употребление большей части продуктов на растительной основе и меньшей доли продуктов на животной основе может помочь снизить риск сердечного приступа, инсульта или другого типа сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала Кейси М. Ребхолц, доктор наук, ассистент кафедры эпидемиологии.

Ученые классифицировали режимы питания участников по соотношению растительной пищи, которую они ели, и пищи животного происхождения. 

Исследование показывает, что люди, которые ели больше растительной пищи, имели:

  • На 16% ниже риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;
  • На 32% ниже риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний;
  • На 25% ниже риск умереть по какой-либо другой причине в сравнении с тем, кто ел меньше растительной пищи. 

"Наши исследования подчеркивают важность сосредоточения внимания на питании. Для уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний люди должны есть больше овощей, орехов, фруктов, бобовых и меньшее количество животной пищи", - резюмировала Ребхолц.

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наука здоровье сердце
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