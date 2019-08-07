Овощи улучшают работу сердца - ученые

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Американская ассоциация сердца опубликовала исследования, которые проводились с 1987 по 2016 год с участием почти 10 000 испытуемых. Результаты эксперимента показывают, что употребление растительной пищи улучшает работу и защищает сердце. Передает Medical Xpress.

"Хотя вам не нужно полностью отказываться от животных продуктов, наше исследование позволяет допустить, что употребление большей части продуктов на растительной основе и меньшей доли продуктов на животной основе может помочь снизить риск сердечного приступа, инсульта или другого типа сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала Кейси М. Ребхолц, доктор наук, ассистент кафедры эпидемиологии.

Ученые классифицировали режимы питания участников по соотношению растительной пищи, которую они ели, и пищи животного происхождения.

Исследование показывает, что люди, которые ели больше растительной пищи, имели:

На 16% ниже риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;

На 32% ниже риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний;

На 25% ниже риск умереть по какой-либо другой причине в сравнении с тем, кто ел меньше растительной пищи.

"Наши исследования подчеркивают важность сосредоточения внимания на питании. Для уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний люди должны есть больше овощей, орехов, фруктов, бобовых и меньшее количество животной пищи", - резюмировала Ребхолц.