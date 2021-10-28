Украинцы поучаствуют в испытаниях двух новых вакцин против коронавируса
В Украине пройдет заключительный этап исследования эффективности двух новых вакцин против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
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Будет проведено многоэтапное, модифицированное слепое исследование фазы III для оценки эффективности, безопасности и имунногенности вакцин.
Исследовать будут две адъювантные рекомбинантные вакцины против коронавируса (моновалентную и бивалентную), предназначенные для людей от 18 лет и старше.
Заказчик исследования — ООО "Санофи-Авентис Украина".
Испытания пройдут в киевских медицинских центрах "Центр семейной медицины плюс", "Эдельвейс Медикс", "Медбуд-Клиник" и "Медицинская клиника "Благомед", а также в винницком "Медицинском центре "Салютем".
Дополнительные места для клинических испытаний предусмотрены в медицинских учреждениях Харькова, Ужгорода, Ивано-Франковска и Черновцов.
Бивалентная экспериментальная вакцина направлена на выработку иммунитета против "классического" коронавируса 2020 года и также штамма бета ("южноафриканский").
- За сутки 26 октября 2021 года в Украине было вакцинировано от коронавируса рекордное количество людей – 291 000 человек.
- 27 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет и не будет принудительной вакцинации от коронавируса.
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