Украинцы поучаствуют в испытаниях двух новых вакцин против коронавируса

В Украине пройдет заключительный этап исследования эффективности двух новых вакцин против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Будет проведено многоэтапное, модифицированное слепое исследование фазы III для оценки эффективности, безопасности и имунногенности вакцин.

Исследовать будут две адъювантные рекомбинантные вакцины против коронавируса (моновалентную и бивалентную), предназначенные для людей от 18 лет и старше.

Заказчик исследования — ООО "Санофи-Авентис Украина".

Испытания пройдут в киевских медицинских центрах "Центр семейной медицины плюс", "Эдельвейс Медикс", "Медбуд-Клиник" и "Медицинская клиника "Благомед", а также в винницком "Медицинском центре "Салютем".

Дополнительные места для клинических испытаний предусмотрены в медицинских учреждениях Харькова, Ужгорода, Ивано-Франковска и Черновцов.

Бивалентная экспериментальная вакцина направлена на выработку иммунитета против "классического" коронавируса 2020 года и также штамма бета ("южноафриканский").

За сутки 26 октября 2021 года в Украине было вакцинировано от коронавируса рекордное количество людей – 291 000 человек.

27 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет и не будет принудительной вакцинации от коронавируса.

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Виктория Найдёнова

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