Шмыгаль: У нас нет и не будет принудительной вакцинации против коронавируса
27.10.2021, 17:25
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
В Украине нет и не будет принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Донецкой области.
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"У нас нет принудительной вакцинации и не будет. Это противозаконно, этого нет нигде в мире", – сказал Шмыгаль
Премьер уточнил, что при этом Минздрав может вводить перечень профессий, представители которых должны быть полностью вакцинированы.
Он призвал прививаться всех украинцев, независимо от того, на какой территории они находятся – временно оккупированной или подконтрольной. Напомнил, что вакцинация – способ избежать локдауна.
- В сентябре 2021-го ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для педагогов и чиновников. В Верховной Раде и Минздраве хотят этот список расширить. Параллельно обязательную вакцинацию пытаются оспорить в суде.
- Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что противопоказания к вакцинации от ковида имеют менее одного процента украинцев.
- 23 октября президент Владимир Зеленский ответил на петицию о введении криминальной ответственности якобы за принудительную вакцинацию.
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