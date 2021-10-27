Шмыгаль: У нас нет и не будет принудительной вакцинации против коронавируса

В Украине нет и не будет принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Донецкой области.

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"У нас нет принудительной вакцинации и не будет. Это противозаконно, этого нет нигде в мире", – сказал Шмыгаль

Премьер уточнил, что при этом Минздрав может вводить перечень профессий, представители которых должны быть полностью вакцинированы.

Он призвал прививаться всех украинцев, независимо от того, на какой территории они находятся – временно оккупированной или подконтрольной. Напомнил, что вакцинация – способ избежать локдауна.

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Владислава Михайленко

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