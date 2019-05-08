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08.05.2019, 11:05

Ульяна Супрун сказала, какими продуктами можно заменить лук

Ульяна Супрун сказала, какими продуктами можно заменить лук - Фото
Фото: pixabay.com

И. о. министра здравоохранения отметила, что растворимую клетчатку лука можно заменить в рационе корнеплодами

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Лук можно заменить на не менее полезные и питательные продукты. Об этом у себя в Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Многим он не по вкусу, вызывает аллергию, ухудшает синдром раздраженного кишечника и порой кажется вообще антисоциальным продуктом", - отметила Супрун.

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Она уточнила, что лук содержит мало витаминов и минералов. В зеленом луке много витаминов А, К, В6 и магния.

"Растворимую клетчатку лука можно заменить в рационе корнеплодами: сельдереем или пастернаком, овсяной и перловой кашей или яблоками", - сказала Супрун.

Чиновник добавила, что лук полезен для печени, снижает уровень сахара в крови, помогает нормализовать баланс липопротеинов и уменьшает воспаление, но только в случае сочетания со здоровым сбалансированным рационом.

"Если вам очень нужно сделать паштет или жаркое нежными, то потушите вместо лука богатого клетчаткой и минералы яблоки груши, или уже упомянутые пастернак или сельдерей. Если вы все-таки покупаете лук - употребляйте ее только как часть сбалансированного питания, а не для лечения болезней", - посоветовала Супрун.

По ее словам, лук не лечит простуду. "Лук действительно имеет определенные бактерицидные свойства, но простуду вызывают вирусы. Если вам надо лечить насморк или больное горло, лучше выпейте теплого чая и поспите. А против гриппа помогают только своевременная вакцинация и ежедневная гигиена",  - объяснила Супрун.

Супрун заявила, что в базе клинических исследований Cochrane опубликовано исследование, что витамин С (аскорбиновая кислота) не способен уменьшить частоту простуд у населения, поэтому нет причин дополнительно его потреблять.

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Теги: ульяна супрун, питание, лук
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