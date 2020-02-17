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В Александровской больнице впервые поставили механическое сердце

В Александровской больнице впервые поставили механическое сердце - Фото
Стоимость механического сердца производства США - 4,5 млн грн (Фото: пресс-служба мэра Киева)
17.02.2020, 12:48

Стоимость операции - около 5 млн грн

В Александровской больнице Киева пациенту впервые имплантировали механическое сердце. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева.

Пациенту, которому сделали операцию, 67 лет, он киевлянин. Мужчина страдает тяжелой формой сердечной недостаточности, перенес несколько инфарктов. Последний месяц находился на стационарном поддерживающем лечении.

Операция продолжалась три часа. Стоимость такой операции (включая механическое сердце и другие расходные материалы) - около 5 млн грн. Стоимость самого сердца - 4,5 млн грн. Для пациента операция была бесплатной благодаря специальной городской программе.

По словам заведующего кардиологического отделения Александровской больницы Виктора Клюзко, механическое сердце американского производства имплантировано в сердце человека и помогает ему должным образом функционировать.

  • В декабре 2019 года в Ковельской районной больнице совместная с киевским Институтом сердца бригада провела трансплантацию сердца. Это была первая такая операция в Украине за последние 15 лет. 

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