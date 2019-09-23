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Будет сердце, как у обезьяны. Ученые призвали больше двигаться

Будет сердце, как у обезьяны. Ученые призвали больше двигаться - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
23.09.2019, 14:15

Специалисты считают, что без достаточных тренировок выносливости, сердце может потеряь "человеческие черты"

Ученые из Университета Британской сравнили форму и производительность сердца у горилл, шимпанзе, а также представителей четырех групп людей: бегунов на большие дистанции; спортсменов, играющих в американский футбол; крестьян, занимающихся сельским хозяйством; обычных горожан, ведущих малоактивный образ жизни. Об этом сообщает Naked Science.

Авторы исследования заметили, что в отличии от круглых и толстых сердец обезьян человеческое сердце имеет более тонкие стенки и слегка закручивается при перекачке крови. Благодаря этому выносливость человека куда выше, чем у приматов.

Однако специалисты утверждают, что человек может потерять особенность свою сердца.

Они заметили, что сердца людей, не привыкших к физическим нагрузкам, постепенно теряют многие "человеческие черты", становятся более округлыми и закручиваются во время работы не так заметно - как у шимпанзе.

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сердце обезьяна шипанзе горилла ученые спорт образ жизни
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