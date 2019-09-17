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Ученые объяснили, как голод влияет на принятие решений

Ученые объяснили, как голод влияет на принятие решений - Фото
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17.09.2019, 09:22

Голод делает человека менее терпеливым и вынуждает соглашаться на меньшее вознаграждение

Ученые из британского Университета Данди провели исследование и выяснили, что чувство голода заставляет людей принимать менее выгодные решения даже в сферах, которые никак не связаны с пищей. Исследование было опубликовано в журнале Psychonomic Bulletin & Review.

В исследовании приняли участие 50 испытуемых. 

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Ученые опросили респондентов на тему предпочитаемого вознаграждения, опрос проводился дважды: когда человек был сыт, а потом голоден. 

В качестве приза выступала пища, прослушивание музыки или деньги. 

Подопытным предлагали получить приз сейчас или через некоторое время, но вдвое больше.

Сытые респонденты были готовы ждать удвоенную награду в среднем до месяца, но после одного дня голодания испытуемые теряли терпение и были готовы подождать примерно три дня.

Результаты исследований также показали, что голод менял предпочтения испытуемых в сферах, которые никак не связаны с едой. 

"Данное исследование показывает, что голодные люди при принятии решений становятся более сфокусированными на текущем моменте", - заявляет ученый Бенджамин Винсент. 

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наука здоровье психология голод невыгодные решения
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