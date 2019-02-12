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12.02.2019, 12:39

В этом году от кори в Украине умерли восемь человек - Минздрав

В этом году от кори в Украине умерли восемь человек - Минздрав - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

За 2018 год от кори в Украине умерли 16 человек

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За менее чем полтора месяца 2019-го от кори в Украине умерли восемь человек. За весь прошлый год – 16 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным МОЗ, в течение 6-й недели этого года корью заболели 3142 человека, 1472 взрослых и 1670 детей. В министерстве подчеркивают, что прививки – единственная надежная защита от заболевания, особенно в регионах, где зафиксирована вспышка.

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"Заявления о якобы ослаблении иммунитета из-за вакцинации и повышении риска осложнений после вакцинации против кори во время сезона гриппа не имеют никакого научного обоснования!", - говорится в сообщении пресс-службы.  

10 февраля в Виннице от кори умер студент-медик.

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Теги: Украина, МОЗ, вакцинация, корь, вспышка
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