В этом году от кори в Украине умерли восемь человек - Минздрав

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За менее чем полтора месяца 2019-го от кори в Украине умерли восемь человек. За весь прошлый год – 16 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным МОЗ, в течение 6-й недели этого года корью заболели 3142 человека, 1472 взрослых и 1670 детей. В министерстве подчеркивают, что прививки – единственная надежная защита от заболевания, особенно в регионах, где зафиксирована вспышка.

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"Заявления о якобы ослаблении иммунитета из-за вакцинации и повышении риска осложнений после вакцинации против кори во время сезона гриппа не имеют никакого научного обоснования!", - говорится в сообщении пресс-службы.

10 февраля в Виннице от кори умер студент-медик.