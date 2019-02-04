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04.02.2019, 16:12

В Киеве на карантин закрыли уже больше 100 школ - КГГА

В Киеве на карантин закрыли уже больше 100 школ - КГГА - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет за счет детского населения, отмечают в горадминистрации

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В связи с быстрым распространением гриппа и ОРВИ, в Киеве на карантин закрыли больше ста школ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

По словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, обучение приостановлено в 106 школах, в 86 из них - полностью. 

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Также он рассказал, что рост заболеваемости на 3,1% произошел преимущественно за счет детского населения: сейчас гриппом болеют 8951 детей и 5446 взрослых.

Отмечается также, что за пятую неделю госпитализировали 176 человек, 146 из них - дети.

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Теги: карантин, школа, грипп, орви, эпидпорог, здоровье
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