В ВОЗ назвали относительно безопасную дозу алкоголя

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Абсолютно безопасной дозы алкоголя не существует, но эксперты вычислили количество спиртного, которое можно считать относительно безвредным. Об этом сообщила специалист по неинфекционным заболеваниям бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Анастасия Думчева, передает Радио Свобода.

По ее словам, в Украине "стандартной дозой" считают 10 граммов чистого спирта.

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"В пересчете на алкоголь - это 25 миллилитров водки (40-градусного напитка), или 100 миллилитров вина, или небольшой бокал пива - 330 миллилитров. Есть рекомендация, женщинам не стоит за один раз потреблять больше, чем две стандартные дозы, а мужчинам - не более трех стандартных доз", - сказала Думчева.

Она отметила, что одна стандартная доза полностью перерабатывается или утилизируется организмом в среднем в течение одного часа. Это зависит от физиологических особенностей человека.

"Иными словами - не более чем один бокал в час, не более чем два бокала за весь вечер и также ограничения по частоте в неделю. Это более или менее безопасное потребление, но полностью безопасно - нулевая доза, не употреблять вообще", - отметила Думчева.

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