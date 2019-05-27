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27.05.2019, 16:44

Ванн с глиной не будет: Супрун рассказала о новой реабилитации

Ванн с глиной не будет: Супрун рассказала о новой реабилитации - Фото
Реабилитация (фото - depositphotos.com)

Министерство здравоохранения вводит новые должности для физиотерапевтов

Использование в качестве средств реабилитации выздоравливающих пациентов ванн с глиной, парафина или электрофореза останется в прошлом. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Глава Миздрава пишет, что ведомство вводит новые должности: врач физической и медицинской реабилитации, физический терапевт, эрготерапевт, ассистент физического терапевта и ассистент эрготерапевта. Все они будут работать над восстановлением функциональных возможностей человека, применяя только доказанные методы лечения.

Супрун пояснила, что популярный электрофорез - на самом деле лишь вспомогательное средство реабилитации, способное уменьшать боль и воспаление, ускорять регенерацию тканей и рассасывать рубцы, но не восстанавливать функции организма.

Министр рассказала, чем будут заниматься врачи на новых должностях.

Врач физической и реабилитационной медицины - возглавляет реабилитационный процесс и организует и координирует выполнение полного реабилитационного цикла.

Физический терапевт будет определять, как улучшить качество жизни и двигательный потенциал человека: опорно-двигательный аппарат и организм в целом.

Эрготерапевт помогает восстановить утраченные или ограниченные функции движения и координации, учит человека жить в новых условиях, чтобы достичь максимальной самостоятельности в быту, во время работы и отдыха.

Супрун добавила, что в команде по реабилитации должны быть психолог, социальный работник, медсестра / медбрат, языковой терапевт и другие специалисты при необходимости. Работа таких команд будет направлена ​​не на само заболевание или травму пациента, а прежде всего на устранение ограничений в его жизни, которые возникли вследствие болезни или травмы, резюмировала министр.

Ранее сегодня Супрун рассказала, как правильно заранее подготовиться к безопасному отпуску.

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Теги: ульяна супрун, реабилитация, физиотерапия
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