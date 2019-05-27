Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.05.2019, 09:00

Время отпусков: Ульяна Супрун дала советы для безопасного отдыха

Время отпусков: Ульяна Супрун дала советы для безопасного отдыха - Фото
Фото: depositphotos.com

И. о. министра здравоохранения подготовила медицинскую памятку для туриста

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно заранее подготовиться украинцам к безопасному отпуску. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

По словам Супрун, чтобы в отпуске наслаждаться отдыхом и минимизировать риски, стоит помнить простые правила:

  • планируя поездку, узнайте о возможных инфекционных рисков, характерные для этого региона;
  • уточните у врача, нужно ли сделать дополнительные прививки. Позаботьтесь о медицинском страховании, это может помочь в критической ситуации;
  • перечень необходимых медикаментов зависит не только от состояния вашего здоровья, но и от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране или регионе куда едете. Возьмите с собой обезболивающие, антисептик и средство для защиты от солнца, если это жаркие страны;
  • пейте только воду в бутылках. Если такой возможности нет, воду нужно кипятить;
  • не глотайте воду в бассейне. Опросы Американского совета по вопросам качества воды и здоровья свидетельствует, что более половины людей не принимают душ перед тем, как зайти в бассейн;
  • внимательно читайте предупредительные таблички, соблюдайте законы и правила - они могут уберечь вас, например, от ядовитых пауков или змей;
  • держитесь на расстоянии от животных, особенно диких. Не кормите их из рук;
  • позаботьтесь о защите от насекомых, змей и клещей. Планируя отдых на природе, выбирайте одежду, которая максимально закрывает тело;
  • не делайте татуировки, маникюр и другие салонные услуги в учреждениях, которые не вызывают доверия. Лучше воздержаться от нового маникюра, не подвергать себя опасности;
  • если не уверены в качестве уборка в гостинице, продезинфицируйте выключатели и ручки дверей. Пульт от телевизора лучше сразу поместить в полиэтиленовый пакет. Не забывайте регулярно мыть руки руки и дезинфицировать свой мобильный телефон;
  • овощи и фрукты лучше не только мыть, но и чистить, если есть малейшие сомнения относительно качества воды;
  • будьте осторожны с уличной едой, особенно с морепродуктами. Например, рифовая рыба может содержать сигуатоксин (токсин некоторых водорослей, которые живут у рифов и которыми питается рыба). Избегайте также блюд с недостаточной термической обработкой - стейк с кровью, яйца-пашот, шашлык;
  • джетлаг является нормальной реакцией организма на резкое изменение часового пояса, но к этому состоянию можно подготовиться, чтобы он быстрее прошел. Перед перелетом стоит достаточно отдыхать, начать постепенно подстраиваться под "новый" режим и расслабляться перед тем, как лечь спать.

15 мая Супрун заявила, что проводить на солнце нужно 20-30 минут в день.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ульяна супрун, отдых, отпуск, памятка, турист
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 