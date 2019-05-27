Время отпусков: Ульяна Супрун дала советы для безопасного отдыха

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно заранее подготовиться украинцам к безопасному отпуску. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

По словам Супрун, чтобы в отпуске наслаждаться отдыхом и минимизировать риски, стоит помнить простые правила:

планируя поездку, узнайте о возможных инфекционных рисков, характерные для этого региона;

уточните у врача, нужно ли сделать дополнительные прививки. Позаботьтесь о медицинском страховании, это может помочь в критической ситуации;

перечень необходимых медикаментов зависит не только от состояния вашего здоровья, но и от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране или регионе куда едете. Возьмите с собой обезболивающие, антисептик и средство для защиты от солнца, если это жаркие страны;

пейте только воду в бутылках. Если такой возможности нет, воду нужно кипятить;

не глотайте воду в бассейне. Опросы Американского совета по вопросам качества воды и здоровья свидетельствует, что более половины людей не принимают душ перед тем, как зайти в бассейн;

внимательно читайте предупредительные таблички, соблюдайте законы и правила - они могут уберечь вас, например, от ядовитых пауков или змей;

держитесь на расстоянии от животных, особенно диких. Не кормите их из рук;

позаботьтесь о защите от насекомых, змей и клещей. Планируя отдых на природе, выбирайте одежду, которая максимально закрывает тело;

не делайте татуировки, маникюр и другие салонные услуги в учреждениях, которые не вызывают доверия. Лучше воздержаться от нового маникюра, не подвергать себя опасности;

если не уверены в качестве уборка в гостинице, продезинфицируйте выключатели и ручки дверей. Пульт от телевизора лучше сразу поместить в полиэтиленовый пакет. Не забывайте регулярно мыть руки руки и дезинфицировать свой мобильный телефон;

овощи и фрукты лучше не только мыть, но и чистить, если есть малейшие сомнения относительно качества воды;

будьте осторожны с уличной едой, особенно с морепродуктами. Например, рифовая рыба может содержать сигуатоксин (токсин некоторых водорослей, которые живут у рифов и которыми питается рыба). Избегайте также блюд с недостаточной термической обработкой - стейк с кровью, яйца-пашот, шашлык;

джетлаг является нормальной реакцией организма на резкое изменение часового пояса, но к этому состоянию можно подготовиться, чтобы он быстрее прошел. Перед перелетом стоит достаточно отдыхать, начать постепенно подстраиваться под "новый" режим и расслабляться перед тем, как лечь спать.

15 мая Супрун заявила, что проводить на солнце нужно 20-30 минут в день.