Ульяна Супрун рассказала, как долго можно загорать на солнце

Отдых (фото - pixabay.com)

Проводить на солнце нужно 20-30 минут в день, рассказывает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Супрун объяснила, что под воздействием ультрафиолета из холестерина в коже образуется витамин D. При этом, пересиживать на солнце не нужно, потому что организм перестает вырабатывать витамин, когда его достаточно. Это может испортить кожу и увеличить риск меланомы.

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В холодное время года витамин D нужно получать из продуктов питания: печени желтой рыбы, мяса (особенно печени и почек), яиц, необезжиренных молочных продуктов.

Недостаток витамина D, по словам Супрун, может стать причиной частых простуд, боли в мышцах, поликистоза яичников, депрессии.

Ранее Уляна Супрун рассказала, как правильно и сколько можно пить кофе.

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