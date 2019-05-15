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15.05.2019, 17:25

Ульяна Супрун рассказала, как долго можно загорать на солнце

Ульяна Супрун рассказала, как долго можно загорать на солнце - Фото
Отдых (фото - pixabay.com)

И.о. министра здравоохранения напомнила, что находиться на солнце слишком долго - вредно для кожи

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Проводить на солнце нужно 20-30 минут в день, рассказывает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook

Супрун объяснила, что под воздействием ультрафиолета из холестерина в коже образуется витамин D. При этом, пересиживать на солнце не нужно, потому что организм перестает вырабатывать витамин, когда его достаточно. Это может испортить кожу и увеличить риск меланомы. 

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В холодное время года витамин D нужно получать из продуктов питания: печени желтой рыбы, мяса (особенно печени и почек), яиц, необезжиренных молочных продуктов. 

Недостаток витамина D, по словам Супрун, может стать причиной частых простуд, боли в мышцах, поликистоза яичников, депрессии. 

Ранее Уляна Супрун рассказала, как правильно и сколько можно пить кофе.

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Теги: минздрав, Уляна Супрун, витамины, загорать, витамин д
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