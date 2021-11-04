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11 криворожских полицейских ежемесячно собирали "дань" с местных автоперевозчиков – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 16:40
11 криворожских полицейских ежемесячно собирали
Фото: ГБР

Сотрудников Криворожского районного управления полиции в Днепропетровской области подозревают в систематическом получении взяток от предпринимателей, занимающихся перевозками. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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По предварительной информации, в Кривом Роге 11 полицейских шантажировали местных предпринимателей, которые осуществляют грузовые перевозки горюче-смазочных материалов, металлолома и древесины.

Как утверждают в ГБР, правоохранители требовали ежемесячную плату за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности, а также за непривлечение к ответственности водителей грузовиков в случае нарушения правил дорожного движения.

Сотрудники ГБР заявляют, что задокументировали 11 эпизодов получения взяток полицейскими на общую сумму более 180 000 грн.

3 ноября следователи ГБР задержали и.о. начальника и двух полицейских одного из отделов Криворожского райуправления полиции при получении очередной взятки в 40 000 грн.

После этого сотрудники ГБР продолжили обыски и другие следственные действия. По состоянию на 4 ноября, сообщено о подозрении еще семерым сотрудникам полиции. Сейчас проводятся следственные действия по вручению подозрения одиннадцатому полицейскому.

Предварительная квалификация инкриминируемых правоохранителям преступлений – вымогательство и получение взяток. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

  • 27 сентября ГБР сообщило, что в Запорожье сотрудник полиции продавал крупные партии наркотиков, которые были вещественными доказательствами по уголовным делам.

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Наталия Медведева
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коррупция полиция кривой рог взятка вымогательство гбр
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