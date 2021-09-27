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Продавал вещдоки. В Запорожье полицейский сбывал крупные партии наркотиков – фото

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 17:11
Продавал вещдоки. В Запорожье полицейский сбывал крупные партии наркотиков – фото - Фото
В Запорожье полицейские продавал наркотики, которые были вещдоками (Фото: пресс-служба ГБР)

В Запорожье сотрудник полиции продавал крупные партии наркотиков, которые были вещественными доказательствами по уголовным делам. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным следователей, полицейский систематически забирал у подозреваемых метадон и другие наркотические вещества. Перед отправкой на хранение правоохранитель подменял их визуально похожими лекарствами.

Сотрудник полиции Запорожья продавал наркотики (Фото: пресс-служба ГБР)

Сбытом занимался его сообщник, который не работал в правоохранительных органах. ГБР также проверяет причастность других сотрудников полиции.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Сотрудник полиции Запорожья продавал наркотики (Фото: пресс-служба ГБР)

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Елизавета Кумбер
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наркотики полицейский Запорожье гбр
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