Продавал вещдоки. В Запорожье полицейский сбывал крупные партии наркотиков – фото
27.09.2021, 17:11
В Запорожье полицейские продавал наркотики, которые были вещдоками (Фото: пресс-служба ГБР)
В Запорожье сотрудник полиции продавал крупные партии наркотиков, которые были вещественными доказательствами по уголовным делам. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным следователей, полицейский систематически забирал у подозреваемых метадон и другие наркотические вещества. Перед отправкой на хранение правоохранитель подменял их визуально похожими лекарствами.
Сбытом занимался его сообщник, который не работал в правоохранительных органах. ГБР также проверяет причастность других сотрудников полиции.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
- 16 марта 2021-го года сообщалось, что оперуполномоченный Департамента защиты национальной государственности СБУ якобы похитил жителя Харькова и вымогал у него 40 000 евро и 1,6 млн грн.
- 21 июля следователи ГБР заявили о разоблачении прокурора Львовской областной прокуратуры на получении взятки от полицейского.
- 20 сентября ГБР заявило о разоблачении в Днепропетровской области пятерых полицейских, которые запугивали людей и силой выбивали у них деньги.
Смотрите также: Группа полицейских вымогала деньги у наркозависимых – оперативное видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев • Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев • Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформаціїРазместить вакансию
Киев • LIGA.net
Последние новости
Комментарии