Продавал вещдоки. В Запорожье полицейский сбывал крупные партии наркотиков – фото

В Запорожье сотрудник полиции продавал крупные партии наркотиков, которые были вещественными доказательствами по уголовным делам. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным следователей, полицейский систематически забирал у подозреваемых метадон и другие наркотические вещества. Перед отправкой на хранение правоохранитель подменял их визуально похожими лекарствами.

Сбытом занимался его сообщник, который не работал в правоохранительных органах. ГБР также проверяет причастность других сотрудников полиции.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

16 марта 2021-го года сообщалось, что оперуполномоченный Департамента защиты национальной государственности СБУ якобы похитил жителя Харькова и вымогал у него 40 000 евро и 1,6 млн грн.

21 июля следователи ГБР заявили о разоблачении прокурора Львовской областной прокуратуры на получении взятки от полицейского.

20 сентября ГБР заявило о разоблачении в Днепропетровской области пятерых полицейских, которые запугивали людей и силой выбивали у них деньги.

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Елизавета Кумбер

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