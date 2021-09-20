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Пятеро полицейских запугивали людей и выбивали у них деньги, есть записи "допросов" – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 18:45
Пятеро полицейских запугивали людей и выбивали у них деньги, есть записи
Фото: ГБР

Госбюро расследований заявило о разоблачении в Днепропетровской области пятерых полицейских, которые запугивали людей и силой выбивали у них деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Как отмечается, банда полицейских орудовала в области почти год.

По данным следствия, возглавлял преступную группировку оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции в Днепропетровской области. В банду входили четверо его коллег.

Оперативники ГБР зафиксировали случаи, когда для улучшения собственной статистики полицейские били задержанных, чтобы те признавались в преступлениях, которых не совершали. 

По информации ГБР, фигуранты привозили людей в управление полиции и там угрожали им уголовной ответственностью, давили морально и избивали, чтобы задержанные заплатили им "отступные".

В одном из эпизодов полицейские надели на голову человеку полиэтиленовый пакет и угрожали расправой, если тот не заплатит 30 000 грн взятки.

Если у задержанных с собой не было нужной суммы, их заставляли звонить родным или друзьям, чтобы одолжить деньги, а также предлагали оформить быстрый кредит в интернет-сети. Задержанных отпускали только тогда, когда получали нужные суммы.

Пятеро полицейских подозреваются в превышении власти работниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием, а также в вымогательстве и получении взятки должностным лицом.

  • 21 июля следователи ГБР заявили о разоблачении прокурора Львовской областной прокуратуры на получении взятки от полицейского.

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Наталия Медведева
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