Били ломом по голове. Полицейским сообщили о подозрении в избиении при задержании: видео

Двум полицейским сообщили о подозрении в избиении человека при задержании. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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Следователи ГБР при содействии департамента внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении в избиении гражданина при задержании двум работникам оперативного подразделения одного из райуправлений полиции Киева.

Как отмечается, расследование было начато по обращению уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

По данным ГБР, 14 февраля 2020 года оперуполномоченные полиции задерживали человека, которого подозревали в совершении краж.

Как выяснилось в ходе следствия, полицейские без необходимости разбили окна автомобиля подозреваемого. Несмотря на то, что человек не сопротивлялся, оперативники надели на него наручники, ударили ломом-гвоздодером по руке и голове, применили газовый баллончик.

Пострадавшего били по разным частям тела, в результате чего он получил синяки и ссадины, а также рваную рану головы.

В ГБР отмечают, что из-за давности события значительное количество следов преступления было уничтожено, но работникам Бюро удалось собрать доказательства и установить все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители заявляют, что установили двух человек, причастных к избиению задержанного. Сейчас они работают в других подразделениях полиции.

Обоим оперативникам сообщено о подозрении в превышении власти, сопровождавшееся насилием с применением спецсредств. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Сейчас решаются вопросы об отстранении подозреваемых от должностей на период расследования и избрание им меры пресечения. Проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению указанного преступления.

В феврале 2021 года двум старшим участковым офицерам Национальной полиции в Черкасской области сообщено о подозрении в применении пыток.

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Наталия Медведева

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