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$15 000 с человека. СБУ перекрыла канал нелегальной миграции

$15 000 с человека. СБУ перекрыла канал нелегальной миграции - Фото
Задержание в Закарпатье (Фото: СБУ)
04.10.2019, 20:35

Правоохранители задержали четверых подозреваемых

В СБУ заявили о прекращении деятельности транснациональной группировки, которая нелегально переправляла в Европейский Союз нелегальных мигрантов из Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители подозревают в организации незаконного "трансфера" через границу двоих жителей Закарпатья, киевлянина и гражданина Молдовы.

По данным СБУ, стоимость переправки нелегальных мигрантов составляла $10-15 тысяч с человека. 

Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемых в одном из городов Закарпатской области при попытке переправить группу нелегальных мигрантов через госграницу.

Сообщается, что сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам производства подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК.

Следственные действия продолжаются.

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