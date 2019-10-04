$15 000 с человека. СБУ перекрыла канал нелегальной миграции

Задержание в Закарпатье (Фото: СБУ)

В СБУ заявили о прекращении деятельности транснациональной группировки, которая нелегально переправляла в Европейский Союз нелегальных мигрантов из Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители подозревают в организации незаконного "трансфера" через границу двоих жителей Закарпатья, киевлянина и гражданина Молдовы.

По данным СБУ, стоимость переправки нелегальных мигрантов составляла $10-15 тысяч с человека.

Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемых в одном из городов Закарпатской области при попытке переправить группу нелегальных мигрантов через госграницу.

Сообщается, что сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам производства подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК.

Следственные действия продолжаются.

10 сентября у границы с Румынией пограничники нашли трубопровод для контрабанды сигарет.

Читайте также: Стрельба на границе. Задержаны более двадцати нелегалов: видео