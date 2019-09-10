Пограничники нашли трубопровод для контрабанды сигарет: фото

Фото: ГПСУ

9 сентября около полуночи пограничный наряд отдела "Порубное" обнаружил примятую траву вблизи границы с Румынией. Осмотрев прилегающую местность пограничники наткнулись на недостроенный трубопровод, который проходил неподалеку заградительного забора в сторону границы. Предположительно, этот трубопровод планировалось использовать для контрабанды сигарет и других товаров. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что проложенные в грунте коммуникации из канализационных труб достигали около 10 метров в длину.

Через некоторое время пограничники нашли спрятанные неподалеку материалы для дальнейшего строительства трубопровода. Кроме труб, неизвестные оставили катушку сине-желтого шнура на 120 метров, с помощью которого, скорее всего, планировали перетаскивать товар через границу.

Сообщается, что вблизи места находок были выставлены дополнительные пограничные наряды. На рассвете военнослужащие задержали двух местных жителей Глубокского района, которые предположительно планировали продолжить работы над прокладкой трубопровода. В автомобиле польской регистрации, на котором приехали задержанные, пограничники обнаружили соответствующие инструменты.

Отмечается, что за нарушение законодательства по пограничным вопросам, одного из задержанных пограничники привлекли к административной ответственности.

3 сентября на границе Украины со Словакией пограничники обнаружили в лесу 24 прячущихся иностранцев азиатской внешности.

Читайте также: На границе ловили человека на странном летательном аппарате: фото