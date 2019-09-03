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Стрельба на границе. Задержаны более двадцати нелегалов: видео

Стрельба на границе. Задержаны более двадцати нелегалов: видео - Фото
Задержанные подозреваемые (Фото: ГПСУ)
03.09.2019, 18:46

24 мигранта пытались незаконно пересечь границу Украины со Словакией

Сегодня, в семь утра, на границе Украины со Словакией недалеко от населенного пункта Большой Березный пограничный наряд обнаружил десять иностранцев азиатской внешности, которые прятались в лесу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что подозреваемых задержали и доставили в отдел пограничной службы. Группа реагирования, которая выдвинулась на помощь наряду, задержала вторую часть иностранцев - еще 14 человек.

Сообщается, что всего было задержано 12 граждан Бангладеш, восемь - Вьетнама, три - Шри-Ланки и один - Афганистана.

В ГПСУ рассказывают, что во время задержания три человека, которые сопровождали мигрантов, не выполнили требования пограничников и попытались оказать сопротивление. Пограничники применили оружие. О пострадавших не сообщают.

Отмечается, что поисковые мероприятия продолжаются. Правоохранители перекрыли подъездные пути к границе и проверяют местность.

  • Вечером 30 августа во время несения службы на границе в пределах Харьковской области в результате разрыва неизвестного взрывного предмета от полученного ранения погиб пограничник.

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