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$1500 за инвалидность. В госпитале вымогали взятки у ветеранов войны на Донбассе – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 17:13
$1500 за инвалидность. В госпитале вымогали взятки у ветеранов войны на Донбассе – СБУ - Фото
Фото: СБУ

В Службе безопасности заявили, что разоблачили схему вымогательства медработниками военного госпиталя у ветеранов войны на Донбассе взяток за присвоение инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, должностные лица медучреждения наладили механизм вымогательства денег у военнослужащих и участников боевых действий АТО/ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получение статуса инвалида.

Следователи заявили, что также получены данные о применении схемы предоставления инвалидности различных категорий по фиктивным документам. Стоимость таких услуг составляла от $1500, в зависимости от степени расстройств.

По предварительным подсчетам СБУ, ущерб, нанесенный госбюджету Украины в результате действия этой схемы, превысил 20 млн грн.

Правоохранители сообщили, что задержали одного из фигурантов дела во время получения второй части взятки, ему объявили о подозрении.

Сотрудники СБУ провели обыски по месту работы и жительства фигурантов.

  • 27 сентября СБУ заявила, что медики Житомирского областного онкологического диспансера "заставляли" пациентов покупать в аптеке дорогостоящие препараты, которые диспансер получал от государства бесплатно. 

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Наталия Медведева
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