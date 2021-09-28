СБУ взяла начальника ракетно-артиллерийского склада: продавал оружие криминалитету – видео

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении схемы торговли оружием и боеприпасами, принадлежащих одной из воинских частей в Николаеве. "Распродажу" оружейного арсенала якобы устроил начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения, передают пресс-службы СБУ и ОГП.
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По данным следствия, начальник склада хранил похищенное оружие в новом помещении помещении-новостройке недалеко от воинской части.
Краденные боеприпасы и оружие военнослужащий якобы продавал "заинтересованным лицам", в том числе местному криминалитету.
По данным правоохранителей, сейчас известно о продаже организатором схемы 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и пяти противотанковых гранатометов РПГ-22.
Во время обысков по месту жительства и в помещении возле воинской части правоохранители нашли внушительный оружейный арсенал:
- 40 артиллерийских и минометных мин;
- 129 выстрелов ПГ-7 для РПГ;
- почти 600 артснарядов;
- 216 гранатометных выстрелов ВОГ17;
- почти 600 осветительных реактивных ракет;
- 49 вышибных пороховых зарядов к минометным минам;
- восемь разрывных зарядов;
- дымовые и противотанковые гранаты;
- почти 34 000 патронов различного калибра;
- 49 взрывателей М6 и М12.
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Военнослужащего задержали и объявили о подозрении о незаконном обращении с оружием. Продолжается следствие, устанавливаются другие причастные к схеме.
- Сегодня СБУ также сообщила о задержании бывшего топ-чиновника Киевского бронетанкового завода, который занимал должность в течение 2014 года и, по информации спецслужб, "коррупционными действиями нанес государству ущерб на 12 млн грн", а после – сбежал в ОРДЛО.
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