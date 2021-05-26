СБУ: В Черкассах офицер Нацгвардии продавал оружие криминалитету – видео задержания

Служба безопасности Украины заявила о задержании военнослужащего Национальной гвардии, который торговал огнестрельным оружием. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники заявляют, что в Черкассах нацгвардеец делал из стартовых пистолетов боевые и продавал их. "Мастерскую" он устроил в подсобном помещении у себя дома, а "покупателями" были представители местного криминалитета.

Офицера Нацгвардии задержали возле одного из торгово-развлекательных заведений в центре Черкасс.

Во время обысков в "мастерской" и авто нацгвардейца оперативники изъяли:

- четыре переработанных пистолета и комплектующие;

- почти 200 боевых патронов различного калибра;

- спецоборудование.

Нацгвардейцу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса (о незаконном обращении и изготовлении оружия).

24 апреля 2021-го СБУ сообщила о блокировании пророссийской ботофермы в Черкассах.

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Оксана Житнюк

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