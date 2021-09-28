СБУ взяла бывшего топ-чиновника завода оборонки. Пишет – украл 12 млн грн и сбежал в ОРДЛО

Служба безопасности Украины задержала бывшего топ-чиновника Киевского бронетанкового завода, который занимал должность в течение 2014 года и, по информации спецслужб, "коррупционными действиями нанес государству ущерб на 12 млн грн", а после сбежал на временно оккупированную территорию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По оперативным данным, злоумышленник организовал противоправный механизм присвоения средств, выделенных на модернизацию военной техники", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, подозреваемый зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в различных регионах Украины, в том числе столице и в Киевской области. Впоследствии он якобы по фиктивным договорам переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные для оборонзаказа; расчеты осуществлялись или по завышенным тарифам, или за невыполненные работы.

По данным Службы, в конце 2014-го подозреваемый перебрался в ОРДЛО.

Недавно его задержали при пересечении КПВВ Станица Луганская и доставили в Дарницкий суд.

Экс-чиновнику объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершенные в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

Вчера СБУ сообщило, что конструкторское бюро из Днепра якобы занималось модернизацией энергетической инфраструктуры в оккупированном Крыму.

Читайте также: Бывших военных ВСУ и сотрудника СБУ подозревают в пытках проукраинских пленных

Владислава Михайленко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.