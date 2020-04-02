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$200 000 за "содействие". Задержан псевдосоветник главы Офиса президента – ГБР

$200 000 за "содействие". Задержан псевдосоветник главы Офиса президента – ГБР - Фото
Фото: пресс-служба ГБР
02.04.2020, 21:50

В ГБР заявили о задержании подозреваемого в мошенничестве псевдосоветника главы Офиса президента

Следователи Госбюро расследований и Нацполиции задержали в Киеве представителя общественной организации при получении $100 000, его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации следствия, подозреваемый представился уполномоченным главы ОП, генпрокурора, секретаря СНБО и нового руководства ГБР и попытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия.

В ГБР заявляют, что гражданин якобы требовал $100 000 за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки Госаудитслужбы на предприятии. Еще $100 000 он якобы хотел за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Госагентстве лесных ресурсов.

Сооббщается, что задержанному сообщили о подозрении и подали ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

 В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Наталия Медведева
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