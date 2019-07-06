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06.07.2019, 11:34

Аброськин: Полиция задержала насильника и убийцу девочки - фото

Аброськин: Полиция задержала насильника и убийцу девочки - фото - Фото
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В полиции отметили, что задержанный указал место, где он изнасиловал и убил ребенка

В Днепропетровской области сотрудники полиции вчера задержали дважды ранее судимого 24-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки. Об этом сегодня в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Оперативниками полиции вчера был задержан дважды ранее судимый, который указал место, где он изнасиловал и убил девушку, 2005 года рождения. В указанном им месте в ходе проведения следственных действий был и обнаружен труп ребенка", - отметил Аброськин.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

По его словам, девочку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, но исчезла она еще раньше.

"Родители не сообщали, ибо очень заняты распитием алкогольных напитков", уточнил Аброськин.

19 июня в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело девочки. Как оказалось, ее убил 22-летний односельчанин после попытки изнасилования. Подробности об этом жестоком преступлении рассказал на брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.

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Теги: Нацполиция, изнасилование, убийство, Вячеслав Аброськин
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