Агент ФСБ РФ "сел" на восемь лет. Он собирал секретные данные о ракетном комплексе Нептун
Вступил в силу приговор против агента российских спецслужб, который по заданию ФСБ РФ собирал секретные данные об украинском ракетном комплексе Нептун. Он получил восемь лет тюрьмы, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
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Лисичанский суд Луганской области признал мужчину виновным по статье о госизмене, приговор вступил в силу.
В СБУ сообщают, что "кураторы" из страны-агрессора дали задание собрать и передать им данные о новейшей украинской военной разработке – ракетном комплексе Нептун. Для этого мужчина пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров ВСУ.
Контрразведчики СБУ взяли агента "на горячем" – при попытке передать секретную документацию.
Агента российских спецслужб задержали в мае 2020 года, когда он фотографировал имитацию "секретных документов" для ФСБ РФ. За них он должен был получить $10 000.
Видео задержания:
- 5 августа сообщалось, что вступил в силу приговор по террористической статье против "ветерана Новороссии". Пойманный контрразведкой террорист получил 10 лет тюрьмы.
- 10 августа СБУ заявила о разоблачении агентов в Луганской области, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине.
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