Агента ФСБ РФ приговорили на 10 лет. Он планировал взорвать 4500 тонн жидкого аммиака

В результате взрыва могли быть заражены 1200 квадратных километров, где находятся 35 населенных пунктов и живут более полумиллиона человек

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ России, который планировал взорвать емкости с аммиаком на территории Луганской области, его уже осудили до 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Во время досудебного расследования вина злоумышленника была полностью доказана. Он осужден на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Ранее он уже участвовал в боевых действиях против сил АТО / ООС.

По версии следователей СБУ, житель временно оккупированного города Ровеньки был завербован представителем ФСБ - от него он получил приказ взорвать емкости с аммиаком "Северодонецкого объединения "Азот"". На тот момент в них находилось около 4500 тонн жидкого аммиака.

Контрразведчики также нашли тайник подозреваемого: там обнаружили два гранатомета РПГ-22. Из них он должен был осуществить выстрелы.

Как считают эксперты, взрыв мог бы спровоцировать заражение территории площадью более 1200 квадратных километров. Это охватило бы 35 населенных пунктов с населением более полумиллиона человек.

Северодонецкий городской суд признал задержанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.111 (государственная измена), ч. 1 ст. 113 (приготовление к совершению диверсии), ч. 1 ст. 263 (приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

7 сентября к онтрразведчики СБУ вывели с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика из террористической организации "ДНР", он дал важные показания.

4 сентября СБУ задержали группу таможенников, которые, по версии следствия, организовали схему завоза "серых" автомобилей в Украину, чем нанесли государству ущерб на 94 млн гривень

Станислав Стороженко

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