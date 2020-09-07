Дал важные показания: СБУ вывела боевика с оккупированной территории
Бывший наемник рассказал об участии российских военных в войне на Донбассе
Контрразведчики СБУ вывели с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика из террористической организации "ДНР", он дал важные показания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По словам мужчины, в ряды боевиков он вступил под влиянием российских СМИ, служил в танковом батальоне.
Он рассказал об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, о поставках танков и другой военной техники из России, о подготовке боевиков российскими военнослужащими на полигонах неподалеку от Ростова-на-Дону.
Проверка СБУ установила, что мужчина не принимал участия в боевых действиях и не совершал тяжких преступлений. Суд освободил бывшего боевика от уголовной ответственности.
- В октябре 2019 года СБУ вывела с оккупированных территорий боевика из танкового подразделения террористов и участника "Центра спецопераций МГБ ДНР".
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