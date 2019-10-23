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СБУ вывела с оккупированной территории "языка" боевиков

СБУ вывела с оккупированной территории "языка" боевиков - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
23.10.2019, 15:35

В Службе безопасности Украины заявляют, что бывший боевик предоставил ценную информацию для следствия о российской агрессии

Оперативники Службы безопасности Украины вывели с оккупированной территории Донбасса бывшего боевика, который предоставил органам следствия информацию о деятельности террористов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в 2017 году житель Луганска из-за финансовых трудностей вступил в танковое подразделение террористов. 

Не получив обещанных денег и разочаровавшись в фейковых идеях террористов, он покинул боевиков. 

Он выявил готовность покинуть оккупированную территорию и предоставить сотрудникам СБУ показания о преступлениях боевиков и наличии российской военной техники. 

Сотрудники СБУ проверили бывшего боевика и установили, что он не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжелых преступлений. 

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